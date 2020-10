Gabès-covid19 : 9 personnes testées positives

Neuf personnes ont été testées positives au covid-19, lundi, dans le gouvernorat de Gabès après la publication des résultats de 16 tests de dépistage rapides, a souligné le directeur régional de la santé à Gabès Riadh Chaouch.

Les nouveaux cas ont été découverts à Ghannouch (8 cas) et à Gabès-Sud (1 cas), a précisé la même source à l’agence TAP.

Ainsi, depuis la propagation de la pandémie, le nombre total des contaminés dans la région a atteint 1960 cas dont 337 personnes portent encore le virus et se trouvent à Ghannouch (157 cas) et à Gabès-Sud (90 cas).

