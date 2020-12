Gabès-covid19: Un décès et 33 nouvelles contaminations

Le nombre total des décès des suites de la covid19 est passé à 96 personnes dans le gouvernorat de Gabès après la mort mardi d’un nouveau patient atteint du coronavirus.

Egalement, 33 nouveaux cas de contamination ont été détectés, durant les 24h, dans la région après la publication des résultats de 82 prélèvements, a souligné Housinne Jobrane, responsable à la direction régionale de la santé à Gabès.

Les nouveaux cas positifs sont répartis comme suit : 12 cas à Gabès sud, 6 cas dans chacune des délégations de Mareth et Gabès ouest, 4 cas à Gabès ville, 2 cas dans chacune des délégations de Ghannouch et El Hamma, et un seul cas à Nouvelle Matmata.

Depuis la propagation de la pandémie, le gouvernorat de Gabès a enregistré 3483 cas de contamination dont 419 portent toujours le virus et se trouvent à Gabès sud (137 cas), à Gabès ville (87 cas) et à El Hamma (66 cas), a indiqué la même source à l’Agence TAP.