Gabès : Financement de 22 projets dans le cadre du programme d’autonomisation économique des familles

Le premier délégué de Gabès chargé de la gestion des affaires courantes du gouvernorat, Ali Ellani, a remis, lundi au Complexe de l’Enfance à Gabès, 22 avis de financement de projets qui s’inscrivent dans le cadre du programme d’autonomisation économique des familles, mis en œuvre par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées.

Les projets en question, d’une valeur totale de 200 mille dinars, concernent plusieurs domaines d’activité, dont notamment, la photographie, les salons de massage, les salons de coiffure et d’esthétique, la vente de produits de nettoyage et la transformation de produits alimentaires, etc.

Pour rappel, au cours de l’année 2022, le programme d’autonomisation économique des familles a bénéficié à 47 personnes le gouvernorat de Gabès, avec des financements qui se sont élevés à 200 mille dinars.