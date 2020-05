Gabès : la ville de Chenini enregistre 18 contaminations à l’Hépatite A

La ville de Chenini (gouvernorat de Gabès) a enregistré 18 contaminations à l’hépatite A auprès de personnes âgées entre 11 et 31 ans, a indiqué jeudi 14 mai 2020, à l’agence TAP, le directeur régional de la santé de Gabès, Riadh Chaouch.

Il a souligné que des vaccins seront donnés aux enfants qui vivent avec les personnes contaminées dans le but d’assurer leur protection contre le virus.

Selon la même source, la principale cause de la contamination serait essentiellement le non-respect des règles sanitaires, ajoutant que la direction régionale de la santé à Gabès organisera des campagnes de sensibilisation auprès des habitants de la région autour des consignes d’hygiène et des bons gestes à adopter pour la protection contre l’hépatite A dont notamment le lavage régulier des mains et l’utilisation de l’eau propre.