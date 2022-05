Gabès : Réouverture d’un pont sur la route nationale n° 1 au niveau de l’oued Elmeleh

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a annoncé, dimanche, la réouverture à Gabès d’un pont au niveau de l’Oued Elmeleh sur la route nationale n°01 (PK 700+387) devant les usagers de la route, après le parachèvement des travaux de remise en état et d’entretien de cette construction.

Ce pont qui devait contribuer à la fluidité de la circulation routière s’étend sur une longueur de 100 mètres dans la région d’Ouinet (municipalité de Matouia).

Le département ministériel a fait savoir dans un communiqué que lors des travaux de maintenance, il a été procédé au renforcement des poteaux et des barrières par des fibres carboniques et à la stabilisation des glissements de sécurité et autres travaux techniques.