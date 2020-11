Gabès : « Soumoud 2 » autorise l’approvsionnement temporaire en gaz à usage domestique

La coordination du Sit-in » Soumoud 2 » a décidé d’autoriser l’ouverture des portes des usines du gaz naturel pour une durée limitée fixée par les parties concernées afin de permettre aux habitants de la région de s’approvisionner, temporairement, en gaz naturel à usage domestique, a fait savoir, dimanche, ladite coordination sur sa page officielle » facebook « , ajoutant que le sit-in se prolongera jusqu’à la satisfaction des réclamations.

La coordination du sit-in « soumoud 2 » a appelé à la négociation immédiate afin de résoudre tous les problèmes et de procurer des emplois, indiquant que les objectifs du sit-in observé par les jeunes au chômage dans la zone industrielle de Gabès sont le développement et l’emploi, sans toucher à la sécurité nationale du pays ainsi qu’au quotidien des citoyens. La coordination a souligné que la décision d’ouvrir les portes des usines du gaz pour une durée limitée est une réponse aux beoisn des pauvres et de ceux au chômage et marginalisés, compte tenu de la détérioration de la situation de l’approvisionnement en gaz naturel dans plusieurs régions du pays. Les membres de la coordination ont appelé le gouvernement dans un discours direct adressé à travers les réseaux sociaux, à trouver des solutions radicales aux dossiers chauds concernant le gouvernorat de Gabès afin de permettre à ses habitants de vivre décemment.Il convient de signaler que plusieurs régions dans le sud et le centre connaissent une pénurie en bouteilles du gaz naturel sur le marché et les points de vente, ce qui a provoqué la colère des citoyens qui ont fait de longues files d’attente depuis les premières heures du matin pour acquérir des bouteilles de gaz à usage domestique.

Les stations du pétrole et du gaz liquéfié ont également connu une forte affluence et des files d’attente des voitures roulant au gaz à cause de la pénurie du stock qu’elles connaissent, sachant que seules des petites quantités de ce produit ont été apportées de la capitale.