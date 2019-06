Gabès : Un pôle industriel qui n’a presque pas de budget

Le président directeur général de la société de gestion du pôle industriel et technologique de Gabès, Mohamed Razak Jeday, a appelé à chercher des solutions à la situation financière difficile que connait la société.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a souligné la nécessité d’augmenter à 30 millions dinars le capital de la société de gestion du pôle.

Il a rappelé que le capital de la société a été réduit de 20 millions dinars à 5 millions dinars depuis 2015, ce qui fait que la société s’est trouvée dans l’incapacité d’exécuter son plan d’actions.

Parmi les projets programmés par la société : l’aménagement d’une zone industrielle dans la nouvelle Matmata sur une superficie de 23 hectares, un projet important et prometteur qui va créer une dynamique économique et fournir des emplois dans la région, a-t-il indiqué.

La même source a réitéré son appel aux autorités régionales pour le raccordement de la zone industrielle de la nouvelle Matmata aux différents réseaux (eau, électricité, assainissement…) et la réalisation du centre de ressources technologiques et de la pépinière d’entreprises dans la zone industrielle de Bouchama 1 qui s’étend sur 10 hectares.