Gabon: Première visite de Patience Dabany à son fils Ali Bongo

Au Gabon, Patience Dabany, la mère d’Ali Bongo, a été autorisée par le nouveau pouvoir en place à rendre visite à son fils samedi 23 décembre. C’était la toute première rencontre entre les deux depuis le coup d’État du 30 août 2023. Pour obtenir cette visite, Patience Dabany a utilisé la méthode forte.

En effet, Patience Dabany a orchestré une campagne méthodique sur les réseaux sociaux. Début décembre, elle a laissé circuler une vidéo d’elle faisant le siège à l’entrée du château où réside son fils, Ali Bongo. Sentant que les autorités ne bougeaient pas, l’ancienne épouse d’Omar Bongo s’est répandue sur les réseaux sociaux via des audios incendiaires contre le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma.

« Je veux seulement voir mon fils, soigner son pied et son bras », suppliait-elle. Dénonçant une garde prétorienne autour de la résidence de l’ancien chef de l’État, Patience Dabany s’est interrogée sur le fait de savoir si Ali Bongo était encore vivant ou mort. « Oligui voit sa mère comme il veut. Pourquoi m’empêche-t-il de voir mon fils ? », s’est-elle lamentée.

Les militaires ont finalement cédé. Patience Dabany a été autorisée à pénétrer dans la résidence privée d’Ali Bongo. Une courte vidéo de 17 secondes a été diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit Ali Bongo marcher sans sa canne, chemise manches longues pliées et embrasser longuement sa mère.

