Gafsa: Fermeture de cinq dépôts anarchiques et saisie de plusieurs tonnes de produits alimentaires

La vaste campagne de contrôle économique et de lutte contre la spéculation et la contrebande des produits alimentaires menée dans le gouvernorat de Gafsa a débouché sur la fermeture de cinq entrepôts anarchiques et la saisie de plusieurs tonnes de produits alimentaires de base.

Selon les données fournies par la direction régionale de commerce à Gafsa, 296 descentes ont été effectuées par une vingtaine de brigades mixtes ayant ciblé les circuits de distribution des légumes, fruits, œufs, viandes blanches, poissons et matériaux de construction, outre des inspections menées dans les boulangeries et les espaces de confection des pâtisseries.

Ces opérations ont permis la saisie de 20 tonnes de farine, une tonne de semoule, 7 tonnes de fruits et légumes, environ 88 mille unités de produits alimentaires. La marchandise saisie a été réintroduite dans les circuits de distribution légaux, selon la même source.

Des infractions économiques (62) liées notamment à la majoration des prix, la violation des dispositifs de subvention, la spéculation, le non-affichage des prix, l’utilisation d’outils de pesage non-homologués et la détention de marchandises d’origine inconnue ont été relevées lors de ces campagnes de contrôle, d’après la même source.