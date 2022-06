Gafsa : Sellaouti donne le coup d’envoi des épreuves des examens des diplômes de fin de l’enseignement de base général et technique

Le ministre de l’éducation, Fethi Sellaouti, a donné ce lundi matin à Gafsa, le coup d’envoi des épreuves des examens des diplômes de fin de l’enseignement de base général et technique (Neuvième).

Dans une déclaration à l’agence TAP lors de sa visite au collège d’El Mdhilla, le ministre a rappelé que 32796 élèves passent cette année ces épreuves, soit une hausse de 12,2% par rapport à l’année dernière.

Il a, en outre ajouté que 12,6% des candidats sont inscrits dans des collèges privés et 87,4% sont inscrits dans les collèges publics signalant que 62% du total des candidats sont des filles.

Par ailleurs, 167 élèves passent cette année l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base technique contre 292 candidats l’année dernière.

Dans le contexte, Sellaouti a fait savoir que, dans le cadre de son programme de réforme, le ministère envisage de restructurer cette filière surtout que 84 collèges techniques sont disponibles en Tunisie.

S’agissant de l’éventuelle existence d’une erreur dans l’énoncé de l’épreuve de l’histoire et de la géographie au baccalauréat, section économie et gestion, le ministre a indiqué qu’il a demandé à la commission chargée de l’élaboration de cette épreuve de lui soumettre un rapport détaillé pour confirmer ou infirmer l’existence d’une erreur et prendre à la lumière des résultats obtenus les décisions appropriées.

A noter que la région de Gafsa, compte 1136 candidats à l’examen de la neuvième année de base dont 1133 candidats à l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base général et 3 candidats à l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base technique.

- Publicité-