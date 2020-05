Gafsa: Sit-in du personnel paramédical à l’hôpital régional Houcine Bouzaiene

Les paramédicaux et agents de l’hôpital régional Houcine Bouzaiene à Gafsa ont observé, vendredi 15 mai 2020, un sit-in pour réclamer des moyens de protection contre le Covid-19 en plus des revendications professionnelles.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le SG du syndicat de base des agents de la santé de l’hôpital (syndicat relevant de l’Union régionale du travail), Najeh Amroussia indique que ce mouvement de protestation vise à améliorer les conditions du travail et à renforcer les moyens de protection pour les paramédicaux (infirmiers et techniciens), critiquant, à ce sujet, la « politique d’atermoiement » de la direction de l’hôpital (selon ses termes).

De même, il appelle à la nécessité de créer un service spécial pour la Covid-19, isolé des autres services de l’établissement au lieu du service de cardiologie consacré actuellement aux patients Covid plus.

S’agissant des revendications professionnelles, le responsable syndical précise qu’elles concernent l’élaboration d’un statut spécifique aux techniciens, infirmiers et agents de la santé, et l’octroi d’une prime spécifique à la lutte contre les épidémies et au travail dans les services lourds à savoir la réanimation, la dialyse et les urgences.

Les protestataires appellent aussi à augmenter leur prime de travail de nuit.

Le responsable syndical a, par ailleurs, appelé à la régularisation de la situation des contractuels infirmiers et techniciens recrutés, dernièrement.