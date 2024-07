La chaîne de télévision Al Jazeera a annoncé mercredi que son reporter Ismail al-Ghoul et son caméraman Ramy El Rify avaient été tués lors d’une frappe israélienne sur la ville de Gaza.

Anas Al-Sharif, un collègue des deux journalistes décédés, a déclaré à Al-Jazeera que Ghoul et Rifi étaient en mission pour filmer près de la maison d’Ismail Haniyeh, le chef du Hamas tué en Iran plus tôt mercredi dans une attaque perpétrée par Israël.

