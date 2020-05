Ghannouchi accuse Moussi de « persister dans ses menées chaotiques » !

Comme souvent, la séance plénière qui se tenait, ce mardi matin, à l’Assemblée des représentants du peuple, n’a pas été exempte de prises de bec entre la présidente du PDL, Abir Moussi et le perchoir du parlement tenu par son président Rached Ghannouchi.

La parlementaire a insisté sur l’ajout d’un point à l’ordre du jour de la Plénière, demandant des comptes au président de l’ARP au sujet de l’entretien téléphonique qu’il avait eu avec le président turc Erdogan y voyant une « violation des us diplomatiques et parlementaires », selon ses dires.

Rached Ghannouchi, tout en soulignant la nécessité du respect du règlement intérieur et de l’ordre du jour, a accusé Moussi de « continuer de semer le désordre » , affirmant que « nous ne tolérerons plus ce chaos qui a lieu sous l’œil du peuple ».