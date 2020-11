Ghannouchi appelle les jeunes et les acteurs sociaux à l’apaisement et au dialogue.

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple Rached Ghannouchi a affirmé que le pays a, plus que besoin, aujourd’hui, d’un dialogue national économique et social approfondi et responsable entre le gouvernement, les organisations nationales et les partis politiques.

Ouvrant, samedi, la séance plénière marquant le démarrage du marathon budgétaire, il a ajouté qu’il s’agit là du seul moyen de sortir de la crise et de placer le pays sur les rails des grandes réformes. Et d’ajouter que les Tunisiens sont capables, à la faveur d’une forte volonté politique et loin des querelles injustifiées de trouver les solutions.

Les revendications relatives au développement régional et à l’amélioration des conditions de vie sont légitimes mais pour les exprimer, il ne faut pas porter atteinte à la paix sociale ni à l’unité de l’Etat et la stabilité de ses institutions, a-t-il soutenu, appelant les jeunes et les acteurs sociaux à l’apaisement et au dialogue.

Sur la situation financière dans le pays, Ghannouchi a relevé que l’examen de la loi de finances est une des principales missions du parlement, étant donné sa relation étroite, d’abord, avec le quotidien du citoyen ensuite avec les régions et les entreprises économiques.

Il a noté que le pays fait face à des difficultés financières et économiques sans précédent et qui ont coïncidé avec la pandémie du coronavirus. » La situation est critique et sans précédent pour les finances publiques « . elle est marquée par une incapacité de financer les ressources du budget et un taux de croissance ne dépassant pas 7pc.

Les plénières consacrées aux débats budgétaires se poursuivent jusqu’au jeudi 10 décembre 2020.