Ghannouchi sur un perchoir chancelant !

La séance plénière d’interpellation, demain, du président de l’ARP, Rached Ghannouchi sur son entretien téléphonique avec Sayez Sarraj sera « l’expression de la colère de six groupes parlementaires envers ce que le président du Parlement a entrepris de faire avec l’une des parties au conflit libyen », a affirmé le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui.

S’exprimant sur Shems fm, il a ajouté que le président du Parlement est censé cultiver la vocation d’un fédérateur, précisant que « les positions qu’ils a prises au nom de la Représentation nationale ont précipité la Tunisie dans la politique des axes et de division des Tunisiens ».

Il a affirmé que « la question de retrait de la confiance de Rached Ghannouchi est à l’ordre du jour… il a fauté et il doit en porter la responsabilité », a-t-il dit.