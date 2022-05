Ghazi Chaouachi appelle à la formation d’un front national unifié

L’heure est venue maintenant pour la formation d’un front national unifié qui exprime clairement son rejet total du « processus unilatéral » du président de la République, a déclaré, dimanche, à l’agence TAP, le secrétaire général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi.

Ce front doit être porteur d’ »un projet alternatif » capable de proposer une feuille de route pour le salut de la Tunisie, a-t-il expliqué. D’après lui, ce front ne doit pas se contenter de se dresser comme « une force d’opposition ». Il est appelé à jouer les premiers rôles dans l’opération de sauvetage de la Tunisie, a-t-il souligné.

Pour Ghazi Chaouachi, ce front doit rassembler les principaux acteurs politiques, sociaux et économiques tunisiens, toute idéologie confondue, ainsi que la société civile.

Il a appelé à un retour au processus de transition démocratique et à la Constitution afin d’éviter le chaos social et l’effondrement de l’Etat en ce temps de crise économique.

Il faut sauver le pays, préserver le processus de transition démocratique et défendre les droits et les libertés, a-t-il martelé.

La Tunisie se trouve, aujourd’hui, dans une phase cruciale de son histoire au vu de la gravité de la situation économique, sociale et politique, a-t-il dit, critiquant l’obstination du président de la République à vouloir exécuter son projet politique basé sur une nouvelle constitution et une nouvelle République.

