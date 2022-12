Crise du parti du courant démocrate

Commentant , dans des déclarations au journal Assabah du mercredi 21 décembre, la crise qui secoue le parti du courant démocrate après la démission de cinq membres de son bureau exécutif dont son secrétaire général Ghazi Chaouachi et Mohamed Hamdi, le dirigeant de cette formation Nabil Hajji a souligné « que nous respectons les choix de chacun, cependant le parti continuera de défendre ses orientations de principe fondées sur l’attachement à la démocratie et l’opposition au coup d’Etat et il a l’intime conviction que la Tunisie ne peut être refondée que par la démocratie et un programme économique et social. »

