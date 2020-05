Ghazi Chaouachi entendu demain sur l’affaire BFT

Le président de la Commission de de réforme administrative, de bonne gouvernance, de contrôle de gestion et de lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi, a confirmé que la commission entendra demain, lundi, le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Ghazi Chaouachi au sujet du dossier de la Banque franco-tunisienne (BFT).

Ila ajouté que la commission est déterminée à mettre à nu tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire et les déférer en justice, affirmant que les crimes de corruption ne sont pas frappés de prescription, d’autant que l’on est en présence de la plus grande affaire de corruption qu’ait connue l’Etat tunisien moderne.