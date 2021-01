Ghazi Chaouachi : le Dialogue national déboucherait sur un remaniement ministériel !

Le parti Attayar « ne voit pas de lien entre le dernier remaniement ministériel du gouvernement Mechichi et le Dialogue national attendu à l’initiative de l’UGTT », a estimé son secrétaire général, Ghazi Chaouachi.

Cité par Mosaïque fm, il a ajouté que le remaniement ministériel relève des prérogatives du chef du gouvernement, estimant que le Dialogue national a été proposé pour les besoins de l’esquisse d’une stratégie économique et sociale pour la prochaine étape, et affirmant que « tous les gouvernements , actuels et à venir sont tenus d’y adhérer et d’appliquer ses recommandations » .

Chaouachi a cependant noté que l’initiative de son parti relative au Dialogue national ne cultive aucun lien avec le remaniement ministériel ni avec le reversement du gouvernement en place ou son changement.

Il n’en demeure pas moins, a-t-il indiqué, que les résolutions du Dialogue national déboucheraient sur l’éventualité d’un remaniement ministériel partiel ou total dès lors que toutes les parties seront tenues d’appliques ces résolutions et s’y conformer, a-t-il dit.