Incendie dans une église en Egypte : la Tunisie exprime ses sincères condoléances

La Tunisie a présenté, dimanche, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde sympathie à la République d’Egypte, suite à l’incendie qui s’est déclaré à l’Eglise « Abou Sifine», dans le quartier d’Imbaba et qui a fait plusieurs morts et des dizaines de blessés.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, la Tunisie a exprimé son soutien inconditionnel à l’Egypte et à son peuple frère, priant le tout puissant d’accorder son infinie miséricorde aux victimes, d’apporter patience et réconfort aux familles endeuillées et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Selon le ministère de la Santé égyptien, le bilan préliminaire de l’incendie qui s’est produit déclaré dans une église à El Gizah, près du Caire, s’élève à 41 décès et des dizaines de blessés.

