GIMED : 31 entrepreneurs  ont rejoint les ateliers de coaching en Tunisie

22 entrepreneurs en phase d’idéation et 9 autres innovateurs durables en Tunisie ont rejoint les ateliers de coaching individuel proposés par le partenaire du projet GIMED dans le pays, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT). Les start-ups sélectionnées appartiennent à un large éventail de secteurs tels que l’agriculture biologique, la gestion durable des déchets, les énergies renouvelables, le tourisme durable, le textile biologique, la construction éco-durable ou la production de cosmétiques biologiques.

Les participants qui termineront cette formation dans les prochains mois participeront à un concours avec une chance de gagner des subventions de 7.500€ pour soutenir le développement de leur entreprise. D’ici la fin avril, environ 4 entrepreneurs auront accès à une formation de renforcement des capacités pour les aider à développer leurs idées et à élaborer un plan d’affaires vert. La GIMED les aidera à acquérir des informations et des compétences essentielles, et les aidera à trouver des ressources financières privées.

Cette nouvelle phase débutera par une session de formation de 10 jours qui permettra d’évaluer et de concevoir des modèles commerciaux durables d’un point de vue social et environnemental, ainsi que de fournir un accès au marché. Les idées les plus prometteuses seront sélectionnées pour participer, ensuite, à des séances de coaching en groupe et en tête-à-tête à la fin de la formation.

Lancée dans le cadre du programme ENI-CBC Med, la GIMED, financée par l’UE, a pour objectif principal de soutenir les entrepreneurs, en particulier les jeunes et les femmes, afin qu’ils aient un meilleur accès aux financements et aux marchés dans 5 pays méditerranéens : Espagne, Liban, Palestine, Tunisie, Egypte et Italie. Sur le terrain, le projet formera et encadrera les éco-innovateurs.