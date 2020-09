Gouvernorat de Tunis: 714 infractions relevées à l’issue de 4060 opérations de contrôle économique

A l’issue de 4060 opérations de contrôle économique menées dans le gouvernorat de Tunis, 714 infractions ont été relevées, selon la commission régionale de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement et de lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, l’installation anarchique et la sécurité sanitaire des aliments.

Au cours d’une séance de travail , présidée par le gouverneur Chedli Bouallègue, la commission a indiqué qu’une équipe de contrôle économique a procédé au suivi des opérations d’approvisionnement afin de faire face à la spéculation, à l’installation anarchique et au contrôle des produits de consommation périmés (à partir de juillet jusqu’au 9 septembre courant).

Lors de cette réunion, la commission a également proposé des solutions afin de renforcer le contrôle et réduire la spéculation, notamment concernant le prix des fournitures scolaires subventionnés et les espaces situés à proximité des établissements scolaires, ainsi que les commerces ouverts au public.

La commission a poursuivi jusqu’à dimanche ses interventions d’aide et de secours dans les zones classées « bleues » après les quantités de pluie enregistrées ces derniers jours au centre-ville de Tunis.