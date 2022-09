Grève anarchique à la Société de transport de produits miniers de M’dhila

Une grève anarchique, observée par les employés de la Société de transport de produits miniers de Mdhila, relevant de la Société Phosphate Gafsa et qui dure depuis quelques jours, a retardé l’exportation d’une cargaison de phosphate vers un client italien. Cette livraison consiste en 5 mille tonnes de phosphate sec destinées à l’export, à partir du port de Sfax, selon Mosaïque Fm.

La grève anarchique a été décidée suite au braquage de deux bus de transport d’ouvriers et à l’agression de l’un des conducteurs dans la nuit du samedi 3 septembre, par un groupe de jeunes originaires de la région de Borj Akarma de la délégation de Mdhila, d’une part et pour contester la nomination d’un nouveau directeur général à la tête de la Société de transport de produits miniers.

Notons que le district de Mdhila relevant de la Compagnie Phosphate Gafsa contribue d’environ 25 à 30% du total de production de la société, avec une moyenne quotidienne variant entre 4 et 5 mille tonnes dispatchées vers les usines du Groupe chimique tunisien de Mdhila et Gabès et la société tuniso-indienne des engrais TIFERT à Skhira.