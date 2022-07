Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine ordonne la poursuite de l’offensive

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses forces de poursuivre leur offensive dans l’est de l’Ukraine, lundi 4 juillet, après la conquête de l’intégralité de la région de Lougansk. Les forces russes « doivent mener à bien leurs missions selon les plans déjà approuvés », a déclaré le président lors d’un entretien avec son ministre de la Défense Sergueï Choïgou, retransmis à la télévision. « J’espère que dans leurs secteurs tout se passera comme cela s’est passé à Lougansk », a-t-il ajouté.

La veille au soir, l’état-major des forces armées ukrainiennes avait annoncé son retrait de la ville de Lyssytchansk, dernier bastion tenu par les ukrainiens dans la région de Lougansk, reconnaissant la « supériorité » des troupes russes sur le terrain. « Nous continuons de défendre une infime partie [du territoire] de la région de Lougansk de façon que notre armée puisse » préparer une nouvelle ligne de défense, a déclaré lundi matin Serguiï Gaïdaï, gouverneur de cette région.

Après la prise de Lyssytchansk, pièce maîtresse du plan de conquête du Donbass, bassin industriel largement russophone et en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014, l’armée russe semble désormais concentrer ses efforts sur Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l’ouest, pilonnées depuis dimanche. Alors que la ligne de front se rapproche, les autorités ukrainiennes appellent désormais les habitants de Sloviansk à quitter la région, tout en s’efforçant de ralentir la progression de l’armée russe.