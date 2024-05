Hachani reçoit des responsables du groupe français Total Energies et du groupe autrichien d’électricité Verbund

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a reçu, lundi, au palais de la Kasbah, le directeur général de la branche Gas, Reewables and power de « Total Energies » , Stéphane Michel et le directeur général du groupe autrichien d’électricité « Verbund » , Franz Helm.

Le chef du gouvernement a souligné lors de cette rencontre l’importance du mémorandum d’entente conclu, ce matin, entre le gouvernement, le groupe français « Total Energies » et le groupe autrichien « Verbund » visant à réaliser le projet de production de l’hydrogène vert (H 2V), à partir de la Tunisie et de l’exporter vers l’Europe par pipeline, se disant « confiant » dans la réussite de « ce partenariat stratégique ».

Il a, à cet égard, souligné l’appui de la Tunisie à ce projet qui est de nature à favoriser la transition énergétique en Tunisie, développer l’investissement et promouvoir l’économie nationale, ajoutant que la production d’énergies renouvelables reste un choix national stratégique à l’aune des changements climatiques.

De son côté, le directeur général de la branche Gas, Reewables and power de Total Energies, Stéphane Michel a mis l’accent sur l’expertise acquise par son groupe en Afrique et au Moyen- Orient, ajoutant, dans ce contexte, que la Tunisie jouit de certains avantages comme ses compétences, son climat et sa proximité géographique avec l’Europe, ce qui lui permet de jouer un rôle de pionnier dans le secteur des énergies renouvelables.

le directeur général du groupe autrichien d’électricité Verbund, Franz Helm a pour sa part, estimé que ce mémorandum d’entente contribuera à renforcer la transition énergétique en Tunisie, ce qui placer le pays parmi les principaux fournisseurs d’hydrogène vert de l’Europe.

La Tunisie a signé, lundi, un mémorandum d’entente avec le groupe français «TotalEnergies » et le groupe autrichien «Verbund » pour réaliser le projet de production de l’hydrogène vert (H 2V) à partir de la Tunisie et de l’exporter vers l’Europe par pipeline.

Ce projet de production de l’hydrogène vert (H 2V), à partir de la Tunisie et de l’exporter vers l’Europe par pipeline vise à produire dans sa première phase 200 mille tonnes par an d’hydrogène vert et à installer environ 5 000 mégawatts d’énergie renouvelable et 2 000 mégawatts de technologie d’électrolyse.

Il est prévu que la capacité de production atteindra un million de tonnes par an, avec l’installation de 25 gigawatts d’énergies renouvelables, moyennant une enveloppe d’investissement d’environ 6 milliards d’euros (environ 19,8 milliards de dinars) pour la première phase et 40 milliards d’euros (132 milliards dinars) pour la phase finale à l’horizon 2050.