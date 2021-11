« La chaîne Baya TV n’a pas encore obtenu de licence pour diffuser », selon la membre de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) Soukaina Abdessamad.

« Le propriétaire de la chaîne a été condamné à une amende, et a accepté de se conformer aux règles et injonctions édictées et d’interrompre la diffusion », a-t-elle ajouté dans une intervention sur les ondes de Shems Fm, mercredi.