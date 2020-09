HAICA : La justice valide la saisie des équipements de diffusion de « Radio Coran »

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Sfax a rendu, mardi, un jugement faisant droit à la décision de la HAICA portant saisie des équipements et matériel de diffusion de la station de radio illégale « Al Qoran al-Karim » du député et président du parti « Arrahma », Saïd al-Jaziri, qui a cessé définitivement d’émettre, rapporte Mosaïque fm.

La radio qui émettait à partir du Grand Tunisie, exerçait dans l’illégalité, n’ayant pas obtenu de licence réglementaire en orchestrant, en plus, une propagande politique au bénéfice du parti « Arrahma ».