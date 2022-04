Hajj 2022 : le quota réservé aux pèlerins tunisiens est de 4792

Le quota réservé, cette année, aux tunisiens pour le grand pèlerinage (Hajj) est de 4792, a souligné, ce dimanche, à Sousse, le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi.

- Publicité-

« Quelque 4.792 places ont été allouées, cette année, par le Royaume d’Arabie Saoudite aux pèlerins tunisiens », a-t-il déclaré, ajoutant que son département avait déjà accéléré les préparatifs en vue de garantir les meilleurs services et conditions d’hébergement aux pèlerins Tunisiens.

D’après le ministre, une équipe du comité national du Hajj (le grand pèlerinage) et de la Omra (le petit pèlerinage) s’est déplacée vers les lieux saints en Arabie saoudite pour bien préparer la saison du pèlerinage 1443-2022 surtout que le ministère saoudien du Hajj et de la Omra avait annoncé récemment de nouvelles réglementations dont la nécessité d’avoir au maximum 65 ans pour le pèlerin et l’entière vaccination contre le coronavirus.

S’exprimant lors d’une conférence à Sousse, sous le thème « le rôle de l’islam dans la promotion des actions de charité « , le ministre a indiqué que le nombre de pèlerins tunisiens, au cours des saisons précédentes était de l’ordre de 11 000.

Il a souligné que les autorités saoudiennes avaient réduit le nombre de tous les pèlerins du monde dont le nombre de tunisiens.

Le nombre total de pèlerins a été également fixé à 1 million de personnes.

Au début de ce mois, Chaïbi avait annoncé, dans une déclaration à l’agence TAP, que l’ancienneté dans l’inscription au pèlerinage sera prise en compte dans la sélection des candidats sachant que 219093 personnes ont présenté, cette année, leur candidature à la prochaine saison du pèlerinage.