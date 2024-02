Hajj 2024 : Saïed veut une sélection objective des accompagnateurs des pèlerins

Recevant, lundi, au Palais de Carthage, le ministre des affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, le président de la République, Kais Saïed a mis l’accent sur la nécessité de déployer un surcroît d’effort en vue de permettre aux pèlerins tunisiens d’accomplir au mieux le rituel du Hajj pour l’année 2024.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République publié, lundi, le chef de l’Etat a pris connaissance des efforts tendant à revoir à la baisse le taux de change qui sera adopté par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) à l’occasion de la saison du pèlerinage.Il s’est également informé de la grille des réductions tarifaires accordées par la société des services nationaux et des résidences (SNR) et la compagnie aérienne Tunisair au profit des pèlerins tunisiens. Toujours dans le cadre des préparatifs en prévision de la saison du Hajj 2024, le président de la République a accordé une attention particulière à la question de la sélection des accompagnateurs des pèlerins tunisiens.Dans ce contexte, il a donné ses instructions pour que le choix de ces accompagnateurs soit opéré selon des critères « rigoureux et objectifs ».La mission des accompagnateurs n’est plus seulement d’orienter ou de donner conseil mais aussi et surtout de fournir aux pèlerins, au besoin, des services de santé ou une intervention médicale appropriée, a précisé le chef de l’Etat.