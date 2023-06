Hajj 2023: Départ du premier vol des pèlerins tunisiens vers les lieux saints

Un premier contingent de 251 pèlerins tunisiens a quitté vendredi, l’aéroport Tunis-Carthage en direction des lieux saints, pour accomplir les rites du Hajj 1444-2023.

Présents à la cérémonie d’adieu aux pèlerins des gouvernorats de Béja et Nabeul, le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaïb, le ministre du Transport, Rabiî Mjidi et l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Tunis, Abdelaziz Ben Ali al Saqr.

Quelque 10982 pèlerins tunisiens devraient accomplir les rites du Hajj 1444. L’équipe qui accompagnera les fidèles est composée de 520 membres.

Les membres de la délégation médicale mobilisée à cette fin se sont rendus en Arabie saoudite depuis le 4 juin courant.

Selon le ministre des Affaires religieuse la compagnie aérienne nationale » Tunisair » et celle saoudienne assureront 44 vols pour le transport des pèlerins tunisiens. Le dernier vol décollera le 22 juin courant, a-t-il indiqué.

A noter que le coût du grand pèlerinage à la Mecque s’élève cette année â 19400 dinars.

