L’inscription au pèlerinage 1445 démarre lundi 21 août

L’inscription au pèlerinage pour l’année 1445 de l’hégire/2024 sera ouverte à partir de lundi 21 août et se poursuit au 21 septembre, informe le ministère des Affaires religieuses dans un communiqué publié jeudi.

L’inscription des nouveaux candidats et ceux qui avaient postulé lors des précédentes saisons et qui n’ont pas pu effectuer le Hajj doit se faire, exclusivement, via le site officiel du département. les candidats sont invités à suivre le lien réservé à l’accomplissement des rituels du Hajj au titre de la saison 1445 de l’hégire, précise la même source.

Le ministère appelle tous les candidats à contacter, obligatoirement, le prédicateur au siège de la délégation territorialement compétente pour lui remettre une copie de la carte d’identité nationale et le reçu d’inscription sur la plate-forme.

Durant la saison écoulée, sur les 206 mille 840 personnes inscrites, 10982 ont pu accomplir le Hajj qui avait couté 19 mille 400 dinars par personne.