Les autorités œuvrent pour réduire le coût du pèlerinage

Le ministre des Affaires religieuses Brahim Chaïbi a déclaré ce mercredi que le coût du Hajj pour cette saison n’a pas encore été fixé et que les autorités œuvrent pour en réduire les frais.

Le coût du pèlerinage, a-t-il rappelé, comprend le billet d’avion et les services fournis par la Société des services nationaux et des résidences « Montazah Gammarth », tels que l’hébergement et le transport dans les lieux saints, a-t-il rappelé.

En 2023, le coût du pèlerinage a été fixé à 19 400 dinars.

En visite de travail à Gabès, le ministre a affirmé qu’il n’y a pas de profit à faire sur le Hajj. « Nos efforts sont axés sur l’aide apportée aux pèlerins pour qu’ils accomplissent leur devoir dans les meilleures conditions », a-t-il ajouté.

Cette année, le nombre de candidats inscrits au pèlerinage s’élève à 211 mille, alors que le quota réservé, par l’Arabie Saoudite, aux Tunisiens atteint 10 982, selon le ministre.

