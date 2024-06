Le nombre de pèlerins tunisiens décédés lors de l’accomplissement de leurs rites a atteint 53 pèlerins à la date du 22 juin en cours, selon Mosaïque fm.

Le consulat général de Tunisie à Jeddah, en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Riyad et la délégation sanitaire tunisienne, ainsi que la société des services nationaux et des hébergements, poursuivent le suivi de la situation des pèlerins tunisiens disparus, décédés et hospitalisés.