Hand – CAVC (dames) – 4e journée : le CF Moknine domine le VS Fanz du Cameroun 31-24

Les Tunisiennes du CF Moknine ont largement disposé du VS Fanz du Cameroun 31-24 en match comptant pour la 4e journée de la coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe dames (groupe A), disputée jeudi au Caire.

Les tunisiens s’étaient, jeudi dernier, inclinées devant Petro Atletico angolais (23-26), en match comptant pour la troisième journée .

L’autre match du groupe a vu les Egyptiennes d’Al Ahly étriller les marocaines d’An Naouasser (42-12).

Rappelons que le Groupe B est composé des équipes d’Al Ahly d’Egypte, AS Otoho congolais, US Nouasser marocain et C.Habitat de Côte d’Ivoire.

- Publicité-