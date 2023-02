Hand-Coupe de Tunisie 2022-2023: Le tirage au sort des quarts de finale prévu dimanche 5 mars

La Fédération tunisienne de handball a, dans un communiqué publié mardi, que le tirage au sort des quarts de finale de la coupe de Tunisie 2022-2023 aura lieu dimanche 5 mars à partir de 15h30 au siège de Radio Jeunes.

A noter que les clubs qualifiés pour les quarts de la compétition sont le tenant, l’Espérance de Tunis, El Manzeh Sport, le CS Sakiet Ezzit, le CHB Ksour Essef, l’EM Mahdia, le C Africain, l’AS Teboulba et l’Etoile du Sahel.

Le tirage au sort des autres catégories (seniors/Dames, juniors et cadets/Garçons et filles) auront lieu à la même date.

- Publicité-