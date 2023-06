Hand-Mondial U21: La Tunisie termine 15e

La sélection tunisienne de handball des moins de 21 ans (U21) a terminé 15e du Mondial-2023 de la catégorie après s’être imposée devant son homologue brésilienne 26-23 jeudi dans un match comptant pour le tournoi de classement pour les places de 9 à 16.

Pour le compte du même tour, la Tunisie s’était inclinée, la veille, devant son homologue espagnole 29-40, mercredi, à Berlin, en match comptant pour le

La Tunisie, rappelle-t-on, a terminé le Tour Principal à la 4e et dernière position du groupe A après deux défaites face à la Croatie (23-36) et la France (31-42).

Au premier tour, les Tunisiens avaient remporté deux victoires face à la Libye (31-22) et l’Algérie (27-22) et concédé une défaite face à l’Allemagne (31-46) pour terminer 2e du groupe B et se qualifier au Tour Principal.

