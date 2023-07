Hashtag : Où est l’argent des Africains ويني فلوس الأفارقة  ?

On ne sait pas qui se trompe dans cette nouvelle affaire de la confusion entre Dinar et « millimes », après celle du montant des 30 « milliards » de la commission de réconciliation pénale. Selon la Constitution, la monnaie tunisienne n’est pas le millime (un millième du Dinar), mais le Dinar symbolisé par les deux lettres DT. Et ce n’est pas le discours populiste, qui a besoin de gonfler les chiffres pour l’effet volume, qui prouvera le contraire. Et l’homme à l’ordinateur, qui parlait devant le chef de tout l’Etat devant le dernier CNS (Conseil National de Sécurité) parlait en millimes et non en DT. Or le millime n’existe que dans le dialecte tunisien.

Les incohérences, déroutantes, des chiffres

Remarque importante concernant les tableaux présentés devant les membres du CNS. Ecrits en langue française, ils étaient une fois libellés en DT, et traduits en langue arabe, ils étaient libellés en millième de DT. La différence est très grosse et cela faisait régner une confusion sur la véracité des chiffres.

Cela, d’autant plus que ces chiffres ne seraient issus, ni du ministère des Finances, ni de la Poste elle-même, mais du ministère des Technologies de l’information, comme il était verbalement dit lors de cette réunion.

Une confusion qu’on retrouve sur les comptes rendus de la presse locale et étrangère. « Le montant des transferts annoncés pour les sans-papiers est supérieur aux revenus de l’industrie vitale du tourisme en Tunisie au cours du premier semestre de l’année, qui s’élevaient à 2,2 milliards de dinars », écrivait ainsi Reuters. La virgule était pourtant bien placée dans les chiffres par région.

Or, si l’on additionne les sommes pour les 30 régions du 1er tableau présenté par la vidéo de la présidence de la République, on est sur plus ou moins 250 MDT pour toute l’année 2023 (Janvier à juin) . Et selon les informations données par le responsable en charge, 80 % de ces sommes étaient destinées pour les sans-papiers subsahariens (+ ou- 201,4 MDT).

En prenant le seul exemple de Bizerte, les transferts d’argent, effectués via Moneygram et Western Union, se monteraient à 12.371.979,200 (Douze millions 371 mille et 979 Dinars et deux cents millimes). En divisant ce chiffre par le nombre d’opérations, on se rendrait compte que ce n’était qu’un peu plus de 716,6 DT par opération. Des envois de subsides de survie, probablement expédiés par des parents d’immigrés qui vivraient à l’étranger.

On ne comprendra donc pas le total de 1.313.644.664,280 (1,313 Milliard DT) pour les 6 premiers mois de 2023 reçus via la Poste de Tunisie ! L’homme derrière le PC (Voir notre photo), extrapole ensuite, en affirmant que ces 1,313 Milliards DT pour les 6 mois 2023, ne seraient que le 1/3 par rapport à la somme globale, les autres 2/3 auraient été reçus, toujours par des sans-papiers subsahariens en Tunisie, via le système bancaire tunisien. Et cela donnerait alors une somme globale de plus de TROIS MILLIARDS DT, injectée en 6 mois dans l’économie tunisienne juste en six mois de cette année, et provenant essentiellement de pays africains . Cela justifie ce qu’a écrit Reuters, et ce qu’ont estimé d’autres, disant que les Subsahariens SANS-PAPIERS auraient pu retirer plus de trois milliards DT, de la Poste et des banques.

« ويني فلوس الأفارقة » ?

Et on serait presque tentés de lancer un nouvel Hashtag « Où est l’argent des Africains ويني فلوس الأفارقة », après ceux sur l’argent du tourisme, et pourquoi pas sur l’argent de la confiscation, celui de la conciliation pénale dont les 30 Mds ont fait Pschitt et autres. Cela, d’autant plus, qu’on ne retrouverait pas de trace de ces 3 Mds DT dans les réserves en devises, dont voici les chiffres officiels pour les 6 premiers mois 2023, et sont restés stables, tant en montant qu’en nombre de jours d’importation, pour cette même période des 6 mois 2023.

Le 16 juin 2023, la BCT affirmait, de son côté, que « le niveau des réserves de change s’est amélioré pour atteindre 22,8 milliards de dinars, au 14 juin 2023, soit 97 jours d’importations grâce à l’encaissement de la première tranche du prêt accordé par l’AFREXIMBANK , [Ndlr : Non grâce aux transferts des sans-papiers subsahariens]et ce après avoir baissé à 93 jours à fin avril 2023 ». La BCT n’aurait-elle rien vu de ces trois milliards DT ? Ou les aurait-elle dissimulés aux yeux de tout le monde ?

« En écoutant les responsables tunisiens, on a l’impression que ces transferts sont maudits », commentait Sadok Rouai sur sa page fb. Et si tel est le cas, le chef de tout l’Etat tunisien affirme disposer des noms de tous ceux qui ont envoyé et reçu ces sommes. Il est donc possible d’identifier les sans-papiers et éventuellement les embarquer dans des vols de retour vers leurs pays. Autrement, la Tunisie devrait bénir cette manne qui, si elle existait, lui aurait évité toutes les tracasseries d’un hypothétique crédit du FMI, et toutes ces discussions avec une aide conditionnée de l’Union Européenne !

Alors ? Info ou Intox ? Poker menteur ou vérité cachée, sonnante et trébuchante, que n’aurait vue que le chef de tout l’Etat et ceux qui lui ont fabriqué ces chiffres ? La personne au PC (Voir photo), pourrait-elle tenir conférence de presse explicative ?