Hausse de 14,6% des investissements agricoles approuvés jusqu’à fin juin

Les investissements agricoles approuvés ont atteint, 184,9 millions de dinars, durant les six premiers mois de 2020, contre 161,4 MD durant la même période de l’année écoulée, soit une hausse de 14,6%, selon les données de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

En termes de nombre, les opérations d’investissement se sont élevées à 1341 opérations, jusqu’à fin juin 2020, contre 1685 opérations au cours de la même période de l’année dernière, enregistrant ainsi une diminution de 20,4 .

Ces investissements approuvés permettront la création de 1511 emplois permanents, dont 27 dédiés aux diplômés de l’enseignement supérieur.

Ces investissements sont répartis entre les activités agricoles (122,1 MD), la pêche (12,8 MD), l’aquaculture (3, 3 MD), les services (18,8 MD) et la transformation première intégrée (27,9 MD).

D’après l’APIA, les investissements approuvés bénéficieront de primes d’une valeur de 54, 6 MD, soit 29.5 % de l’investissement approuvé.

Et d’ajouter que les comités d’octroi d’avantages ont approuvé 26 prêts fonciers d’une valeur de 2,6 MD contre 30 prêts d’une valeur de 3,2 MD. Ces prêts permettront l’intégration de 271 hectares de terres agricoles dans le cycle économique.

S’agissant des investissements agricoles privés déclarés, ils ont atteint 516,7 millions de dinars (MD), jusqu’à fin juin 2020, contre 718,8 MD, au cours de la même période de 2019, soit une baisse de 28,1%.

En termes de nombre, l2695 opérations d’investissement ont été déclarés durant les six premiers mois de 2020, contre 3923 opérations au cours de la même période de 2019, soit une baisse de 32,2 %.

Cette baisse, explique l’APIA, est due à la période de confinement général qui a conduit à la diminution des déclarations au cours du mois de mars et à leur absence au cours du mois d’avril, tandis que les investissements déclarés au cours des quatre premiers mois de l’année 2019 ont enregistré un pic en avril comme indiqué dans le schéma (134,2 MD).