Hausse de 178% des revenus de Tunisair

Les revenus du transporteur national « TUNISAIR » ont enregistré, au cours du premier trimestre 2022, une hausse de 178% par rapport à la même période de 2021, pour atteindre 216,08 MD, contre 77,7 MD, selon les données publiées par la Bourse de Tunis.

La compagnie a enregistré aussi une amélioration de la productivité des avions suite à l’augmentation de l’utilisation journalière de la flotte qui a atteint 7,06 heures/jour/avion à fin mars 2022, contre 3,10 heures/jour/avion au cours de la même période de 2021.

En effet, le nombre d’avions inclus dans le permis d’exploitant est de 27 appareils. Par rapport au premier trimestre 2021, Tunisair a introduit en exploitation deux appareils « A320 Neo » et a retiré définitivement trois appareils a-t-on expliqué. Le nombre d’avions en exploitation effective au cours du 1er trimestre 2022, est de 14 sur un total de 27 avions.

Le nombre de passagers transportés par la compagnie nationale Tunisair a atteint, 409 997 contre 149 027, au cours de la même période de l’année écoulée, soit une croissance de 175%.

- Publicité-

Cette progression est expliquée par l’amélioration de la situation sanitaire et la levée progressive des restrictions de voyage.

Le coefficient de remplissage a atteint 75,5% à fin mars 2022, soit une hausse de 7.1 points (68,4%) par rapport à la même période de l’année 2021.

Concernant les charges, une augmentation de 240% des dépenses en carburant a été enregistrée, pour atteindre 57,5 MD, au 1er trimestre 2022, contre 17,79 MD, au cours de la même période de 2021, suite à l’augmentation du volume en tonnes de 114% et à l’augmentation du prix du baril de 63%.

Tunisair a enregistré aussi une augmentation des dépenses relatives aux redevances aéroportuaires (34,6 MD, contre 16,18 MD, en 2021) et assistance commerciale (15,5 MD, contre 6,53 MD) au premier trimestre de 2022, par rapport à la même période de 2021, et ce, suite à la reprise de l’activité.

Les dépenses en catering on enregistré une hausse de 456%, passant de 998 mille dinars, au premier trimestre de 2021, à 5,5 MD, au cours de la même période de 2022, suite à la reprise de la prestation catering, depuis novembre 2021.