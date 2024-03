Hausse de 44% en valeur des exportations énergétiques en janvier 2024

Au cours du mois de janvier 2024, les exportations d’énergie ont accusé une hausse de 44 % en valeur , alors que les importations ont augmenté de 30% par rapport à la même période de l’année écoulée, selon le bulletin mensuel de conjoncture énergétique, publié par l’observatoire National de l’Energie et des Mines. Il en ressort également que le déficit de la balance commerciale énergétique a enregistré une hausse de 26% au cours du mois de janvier 2024 par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant ainsi 1011 MD, contre 802 MD, tandis que le taux de couverture des importations par les exportations n’a pas dépassé 22% au cours du mois de janvier 2024. Les ressources nationales d’énergie primaire (production et redevance du gaz algérienne) ont atteint au cours du mois de janvier 2024 près de 3.0 millions de TEP, soit une baisse de 14% par rapport à la même période de l’année dernière. Cela est dû à une baisse de la production nationale de pétrole brut et de gaz naturel. En parallèle, la demande globale d’énergie s’est élevée à 76,0 millions de (TEP) au cours du mois de janvier 2024, enregistrant ainsi une diminution de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente. La demande en produits pétroliers a accusé une hausse de 2%, tandis que la demande en gaz naturel a chuté de 12% par rapport à l’année dernière.

