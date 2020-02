Hausse de plus de 12% des exportations d’agrumes

Les exportations tunisiennes d’agrumes ont augmenté de 12,6% par rapport à la saison écoulée, pour se situer à 6430 tonnes, du 1er novembre 2019 au 17 février 2020, rapporte le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruit).

L’Orange maltaise est l’agrume le plus prisé sur les marchés internationaux. La Tunisie a exporté durant la période précitée environ 5180 tonnes, soit 80% des quantités d’agrumes exportées.

Vient, ensuite la variété Thomson (11%) et d’autres variétés, dont le citron, les oranges bio, la mandarine et autres.

La France est la première destination des agrumes tunisiens (4263,8 tonnes), suivie par la Libye (30% soit 1986 tonnes).

Les exportations d’agrumes ont drainé des recettes estimées à 15 millions de dinars (MD), contre 14,5 MD, la saison écoulée, a précisé le GIFruit.