Hausse des exportations tunisiennes vers l’Indonésie

Les exportations tunisiennes vers l’Indonésie ont augmenté de 70,2%, en 2019, à 32 millions de dollars (équivalent de 86 millions de dinars ) alors que les échanges commerciaux entre la Tunisie et ce pays asiatique ont atteint 254,7 millions de dinars (environ 94,5 millions USD)en 2019, a indiqué mardi, le Président Directeur Général du CEPEX, Chiheb Ben Ahmed, a.S’exprimant lors d’une journée d’information sur la coopération tuniso-indonisienne, sur le thème » Doing Business with Indonesia « , Ben Ahmed a fait savoir que le commerce entre les deux pays n’est pas encore pleinement exploité, estimant que les échanges peuvent facilement dépasser 200 millions USD. Toutefois, les échanges commerciaux ont régressé de 32%, durant les dix premiers mois de 2020, en raison de la pandémie COVID-19.Pour sa part, l’Ambassadeur de l’Indonésie à Tunis, Ikrar Nusa Bhakti, a indiqué que « la Tunisie se présente comme un portail d’accès au monde arabe, africain et européen, pour l’Indonésie, qui constitue, en contrepartie, un pont d’accès pour la Tunisie, aux marchés du Sud et de l’Est de l’Asie ».Il a mis, ainsi, l’accent sur l’importance de développer le commerce entre les deux pays, considérant que cette rencontre est une opportunité pour explorer et nouer de nouvelles relations de collaboration.A noter que ma Tunisie exporte, essentiellement, des dattes et des appareils mécaniques, vers l’Indonésie, et importe, surtout, de l’huile de Palme, du textile, des équipements électroniques et du plastique….L’Indonésie est le 5ème client de la Tunisie au niveau du continent asiatique, alors que notre pays est le 15ème fournisseur et 19ème client de l’Indonésie sur le continent africain .

- Publicité-