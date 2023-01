Haykel Mekki : les appels au départ de Kais Said sont absurdes

Le dirigeant du mouvement Echâab Haykel Mekki a qualifié de totalement absurde les initiatives réclamant le départ du président de la république Kais Said, à l’instar de celles du PDL et du front de salut, notant qu’elles ne font qu’envenimer la situation.

Dans des déclarations mercredi 4 janvier à Radio Shems FM, Mekki est d’avis qu’il faut soutenir le processus du 25 juillet malgré les faux pas et l’impuissance du gouvernement. Il a appelé le chef de l’Etat à s’ouvrir à l’initiative des Organisations nationales (UGTT, Ordre des avocats et LTDH), d’autant qu’elle préconise la réforme et le dialogue sans le retour à l’avant 25 juillet.

Il a estimé, en outre, que le gouvernement Bouden est un gouvernement d’exception et qu’il ne lui appartient pas d’élaborer des plans et des visions pour l’avenir du pays.