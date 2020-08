Hichem Mechichi annonce la composition de son gouvernement

Le chef du gouvernement désigné, Hichem Méchichi, a annoncé, lundi peu avant minuit, la composition de son gouvernement dont il avait soumis plus tôt la liste au président de la République, Kais Saied

Il s’agit d’un gouvernement composé de 26 membres, ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat confondus, dont l’écrasante majorité accède pour la première fois aux postes ministériels, sauf trois qui avaient eu pas le passé à faire partie du gouvernement tunisien

Il s’agit de Mohamed Trabelsi, nommé ministre des Affaires sociales, poste qu’il avait occupé dans le gouvernement de Youssef Chahed, de Thouraya , ex ministre de la Justice, nommée ministre déléguée auprès du chef du gouvernement , chargée des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, et de Ali Hafsi, ancien ministre des Sports, désormais ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec l’ARP