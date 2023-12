Hydrocarbures : La compensation augmente, les prix ne devraient pas varier en 2024

Les rapports internationaux indiquent que les cours du pétrole continueront d’augmenter à l’échelle mondiale en 2024, atteignant un prix moyen de 90 dollars le baril, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2022, en lien avec la poursuite des réductions volontaires de la production par l’OPEP Plus, de près de deux millions de barils par jour pour le début de l’année prochaine.

Pas de nouvelle augmentation

Dans un contexte de changements continus sur le marché mondial du pétrole, le gouvernement tunisien s’oriente vers le maintien des prix actuels des produits pétroliers et ne programme aucune augmentation, confirme une source bien informée à African Manager, ce qui signifie une augmentation des dépenses de subvention dans la loi de finances pour l’année à venir à environ 7 milliards de dinars contre 5 milliards de dinars l’année dernière.

Dans le projet de budget de l’État pour l’année 2024, le gouvernement s’est appuyé sur le prix du baril de pétrole brut de l’ordre de 81 dollars le baril, et les dépenses de subventions au carburant et au transport ont augmenté de 1109 MD et 38 MD, alors que l’hypothèse du prix du baril de pétrole a été mise à jour à 83 dollars le baril contre 89 dollars estimés par la loi de finances 2023.

L’année en cours n’a pas connu d’augmentation des prix, malgré le fait que la loi de finances pour l’année 2023 ait stipulé la nécessité de les augmenter. La dernière majoration remonte à 2022, où cinq augmentations ont été enregistrées dans le carburant, dont la dernière en novembre, où l’amendement comprenait les prix de l’essence légère sans plomb à 2,525 dinars le litre, soit une augmentation de 125 millimes, et du diesel pour atteindre 2,205 dinars par litre, soit une augmentation de 152 millimes, le prix de l’essence ordinaire à 1.985 dinars le litre, l’essence sans plomb « super » à 2.855 dinars le litre, soit une augmentation de 125 dinars pour les deux, tandis que le prix de l’essence (diesel) sans soufre « excellent » a été porté à 2.550 dinars.

Selon les responsables du ministère de l’Industrie, « chaque dollar d’augmentation par litre coûte à l’État 140 millions de dinars, alors que le prix réel du litre d’essence est de 4500 millimes.

Projets de développement dans le secteur des hydrocarbures

Dans le but de rétablir le modèle d’exploration et de développement et de valoriser les ressources énergétiques à partir des hydrocarbures, la cheffe du Cabinet du ministère de l’Industrie, Ahlam Beji Sayeb, a confirmé que le département a œuvré au cours des années 2022 et 2023, à ajuster le statut des concessions pour l’exploitation des hydrocarbures, dont la validité est sur le point d’expirer, en plus d’achever la révision partielle du code des hydrocarbures.

Sayeb a déclaré récemment que le ministère cherchait à achever l’étude relative à l’exploitation des réserves non conventionnels et à procéder à un examen complet des hydrocarbures, basé sur l’encouragement de l’exploration et de la recherche dans le centre et le nord et l’introduction d’incitations fiscales pour attirer les investisseurs.

Au cours de l’année 2024, des projets de développement ont été programmés dans le secteur de la production d’hydrocarbures, notamment le développement du champ « Sabah » dans le gouvernorat de Tataouine en partenariat entre l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières et les sociétés « I Tunisia BF » et « OMV ».

Le ministère s’oriente également vers le développement de la découverte du champ gazier d’Arifa par Young Exploration Ltd. en partenariat avec l’ETAP.