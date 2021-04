I Watch exhorte le gouvernement à dévoiler le programme de financement avec le FMI

L’organisation I Watch a appelé, mercredi, le gouvernement à rendre public le programme de financement des réformes économiques qu’il entend négocier prochainement avec le Fonds Monétaire International (FMI), dénonçant » le mutisme » des autorités autour de ce programme.

Dans un communiqué, elle mis l’accent sur la nécessité de faire preuve de transparence, d’autant que ces prochaines négociations seront » décisives » puisque toutes les décisions qui en découleront, notamment, les politiques d’endettement, pèseront sur les générations futures.

» Ces générations ne peuvent plus subir les politiques fragmentaires engagées par les partis au pouvoir durant ces dernières années ainsi que la mauvaise gestion de l’argent public « , insiste encore I watch.

L’organisation a, en outre, exprimé ses appréhensions à l’égard de ce programme et son impact sur la justice sociale et la souveraineté du pays.

Elle a, par ailleurs, exprimé sa stupéfaction face à l’exclusion des organisations de la société civile des rencontres de Beit El Hikma destinées à mettre en place un plan de réforme économique.

Une délégation gouvernementale effectuera, vers le début du mois de mai prochain, une visite à Washington afin de négocier un programme de financement des réformes économiques avec le FMI.

Selon le ministre des Finances et de l’Appui à l’investissement, le gouvernement entend engager des négociations basées sur des programmes prédéfinis et des « points clairs » et non sur une enveloppe financière à accorder au pays, comme c’était le cas auparavant.

Dans une déclaration accordée, le 26 avril dernier, aux médias, le ministre a assuré que la stratégie de négociation sera meilleure que les précédentes, ajoutant qu’elle repose sur un programme de « réformes profondes » à mettre en œuvre pour relancer l’économie nationale.