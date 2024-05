IA: La société de Musk reçoit des investissements de 6 milliards de dollars

L’entreprise d’intelligence artificielle « xAI », détenue par le milliardaire américain Elon Musk, a annoncé avoir obtenu des investissements de 6 milliards de dollars.

La société a l’intention d’utiliser ces fonds pour commercialiser ses produits, construire des infrastructures avancées et accélérer le développement des technologies futures, a souligné xAI sur son site web.

Il s’agit de l’un des investissements les plus importants dans le secteur du développement d’outils d’intelligence artificielle (IA).

Musk a été l’un des premiers bailleurs de fonds d’OpenAI, le créateur de ChatGPT, mais a ensuite critiqué la société pour avoir introduit plusieurs mesures controversées.

En mars 2023, Le patron de Tesla et Twitter et un groupe d’experts en technologie ont appelé à une pause de six mois dans le développement de systèmes d’IA avancés, mettant en garde contre les « risques pour la société » posés par la nouvelle technologie.