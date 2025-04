IA: 40 % des emplois mondiaux seront menacés !

Dans un nouveau rapport, l’ONU exprime des inquiétudes quant à la place que pourrait prendre l’intelligence artificielle dans les années à venir sur le marché de l’emploi, rapporte frandoid.

L’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Bond technologique pour certains, outil destructeur pour d’autres. Cette technologie soulève de nombreuses questions sur la transformation de certains métiers et sur la régulation qui doit lui être appliquée.

Si certains pays comme la France s’engagent à aller vers une intelligence artificielle « ouverte », « inclusive » et « éthique », d’autres comme les États-Unis font le choix d’une approche dérégulée, quitte à accentuer les inégalités mondiales.

Dans un nouveau rapport, l’ONU exprime des inquiétudes quant à l’impact de l’IA sur le marché du travail, l’organisme estimant qu’elle pourrait toucher jusqu’à 40% des métiers, rapporte CNBC.

L’ONU indique L’intelligence artificielle devrait atteindre une valeur marchande de 4,8 billions de dollars d’ici 2033 soit la taille de l’économie allemande. Une valeur importante concentrée par quelques pays. La CNUCED (Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement) précise que 40 % des dépenses mondiales de recherche et développement des entreprises en matière d’IA sont concentrées sur seulement 100 entreprises, principalement situées aux États-Unis et en Chine.