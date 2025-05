Zitouni: La Tunisie est appelée à suivre les évolutions dans le domaine de l’IA

Imed Zitouni, directeur de l’ingénierie chez Google, a déclaré que l’intelligence artificielle allait bouleverser les choses, mais dans un sens positif, soulignant l’importance de rendre cette technologie accessible à tous, sans exception.

Zitouni a estimé, au micro d’Expresso, ce vendredi 2 mai 2025, que l’intelligence artificielle n’est pas seulement une technologie, mais aussi un outil qui reflète une culture.

Il a souligné qu’une étude récente montre que l’intelligence artificielle remplacera des millions d’emplois à travers le monde, mais qu’elle en créera également des millions d’autres. La question est de savoir comment les sociétés sauront exploiter ce potentiel.

Il a mis en avant le fait que l’IA a démocratisé l’accès à l’information et qu’elle poussera tout le monde vers des niveaux plus élevés. Il a ajouté : « Tout le monde se dirige vers l’utilisation de l’intelligence artificielle, ce qui leur permettra de progresser plus rapidement. Ne pas utiliser cette technologie rendra l’avancée très lente, voire impossible. »

Évoquant l’avenir de l’intelligence artificielle, il a affirmé qu’elle évolue à une vitesse vertigineuse, rendant difficile toute prédiction sur les transformations à venir. Il a indiqué que les efforts actuels se concentrent sur le développement des agents conversationnels IA (agents d’IA).

Il a également donné des exemples de ce développement, mentionnant que certaines universités se spécialisent désormais dans l’intelligence artificielle.

Il a insisté sur la nécessité pour la Tunisie de suivre les évolutions dans le domaine de l’IA. Il s’agit, selon lui, d’une opportunité pour la Tunisie de devenir un centre régional, mais aussi un acteur neutre dans les discussions sur la transparence, la responsabilité et la régulation, à l’heure où les grandes puissances mondiales s’affrontent et où aucun pays ne semble pouvoir jouer ce rôle de neutralité.

Il a également souligné l’importance pour la Tunisie de se doter d’une infrastructure solide en IA afin de gagner la confiance des autres pays. Il a noté les atouts de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables, un facteur pouvant réduire le coût de l’intelligence artificielle.

Il a affirmé que le domaine est ouvert et les opportunités nombreuses, ajoutant que les données présentes sur internet reflètent souvent les visions et points de vue de certains pays. Il est donc nécessaire, selon lui, que d’autres pays, y compris ceux d’Afrique et du monde arabe, fournissent leurs propres données pour offrir une vision alternative et une manière de penser différente.

Il a conclu en disant : « Nous voulons que la culture arabe et africaine soit représentée dans l’intelligence artificielle, ainsi que la culture tunisienne. »

Il a estimé qu’il est possible de créer une intelligence artificielle tunisienne, mais que ce n’est pas forcément nécessaire au début, suggérant de s’appuyer d’abord sur des modèles existants similaires.

