Ibrahim Bouderbela soutient le projet de la constitution publié dans le JORT

Le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, a exprimé sa satisfaction quant au projet de la Constitution publié dans le Jort.

Bouderbela a considéré que « la version publiée dans le JORT prépare à un régime stable», indiquant que «le pays a besoin de stabilité et de vision claire», rapporte Shems Fm.

Il a, également, rappelé que cette version comporte des articles à examiner et qu’il y’a des points en communs entre la version proposée par la commission et celle publié dans le JORT».

